Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Müden (aller) (ots)

Die Polizei Meinersen führt aktuell ein Ermittlungsverfahren gegen einen 59-Jährigen. Den bisherigen Ermittlungen nach machten drei Kinder im Alter von 6, 7 und 10 Jahren gestern Nachmittag Klingelstreiche im Ort Müden (Aller), auch bei einem 59-Jährigen. Dieser verfolgte die Kinder anschließend. Zunächst mit einem Fahrrad, dann, als die Kinder in ein Waldstück liefen, weiter zu Fuß. In diesem Waldstück, das nördlich des Friedhofs liegt, stellte der Mann die Kinder im Bereich des Kanals. Dort soll er eines der Kinder zunächst geschlagen und anschließend in den Kanal geworfen haben. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach dem aktuellen Stand nach erlitt er mehrere Prellungen.

Die alarmierte Polizei traf den Tatverdächtigen später an seiner Wohnanschrift an. Er wurde zum Sachverhalt befragt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell