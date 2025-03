Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Infostände der Polizei

Meine und Meinersen (ots)

Was gibt es für Betrugsmaschen und wie schütze ich mich davor? Wie sichere ich mein Haus oder meine Wohnung gegen Einbrecher? Was bewegt die Verkehrsprävention? Nur ein kleiner Ausblick auf Fragen, die Ihnen die Kontaktbeamten der Polizei Meine und Meinersen gerne beantworten. Dazu informieren sie auch zu allen Fragen rund um den Beruf des Polizeibeamten, dem Studium und den Voraussetzungen und haben ein offenes Ohr für die Belange Ihrer Bürgerinnen und Bürger.

Die Termine:

Am 22.03.25 wird dafür das Infomobil auf dem Parkplatz des E-Centers in Meine stehen und am 24.03.25 auf dem Parkplatz des Edeka-Markts in Groß Schwülper. Jeweils von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr. Auf dem Parkplatz des Netto-Markts in Meinersen ist das Infomobil am 25.03.25 aufgestellt und am 26.03.25 auf dem Parkplatz des Edeka-Markts in Leiferde. An diesen beiden Orten steht es jeweils von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Auch die Fahrradregistrierung wird an diesen Tagen möglich sein. Dazu bitte unbedingt einen Eigentumsnachweis und bei Pedelecs den Schlüssel zum Akku mitbringen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell