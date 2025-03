Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach Diebstählen - Zeugen gesucht

Wahrenholz und Gifhorn (ots)

Bei der Polizei Gifhorn und der Polizei Wesendorf werden nach zwei Diebstählen an Baustellen Ermittlungen geführt. Beide Taten ereigneten sich am vergangenen Wochenende. So begaben sich Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 14.03.2025, 14:00 Uhr, bis Montag, 17.03.2025, 08:00 Uhr zu einer Straßenbaustelle in der Straße "Im Grundfeld" in Wahrenholz. Dort durchtrennten die Täter an sieben Straßenlaternen die Kupferkabel und entwendeten diese sowie eine Kupferkabeltrommel. Als Transportfahrzeug dürfte ein Klein-Lkw oder Zugmaschine mit Anhänger benutzt worden sein. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Zum zweiten Diebstahl kam es zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen in Gifhorn. Aus einem Raum der Baustelle des alten Postgebäudes an der Bahnhofstraße entwendeten ebenfalls unbekannte Täter diverse Werkzeuge, Ladegeräte und Pumpen. Auch für diesen Abtransport dürften die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf fast 10.000 Euro.

Zu beiden Diebstählen werden Zeugen gesucht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im erstgenannten Fall nimmt die Polizei Wesendorf unter der Telefonnummer 05376 976560; im zweitgenannten Fall die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 9800 entgegen.

