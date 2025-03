Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Bargelddiebstahl aufgeklärt

Meine (ots)

Die Polizei Meine konnte am Ende der vergangenen Woche den Diebstahl von über 30.000 Euro Bargeld aufklären. Die Tat wurde am Freitagmorgen von der 73-jährigen Geschädigten angezeigt. Sie lebt mit ihrem Mann in einem kleinen Ortsteil von Braunschweig. Da beide Eheleute pflegebedürftig sind, kommt unter anderem einmal in der Woche eine Haushaltsunterstützung zum Reinigen. Nachdem die Mitarbeiterin am Donnerstag bei dem Ehepaar war, stellte die 73-Jährige am Freitagmorgen das Fehlen des Bargelds fest.

Die Frau wandte sich daraufhin an den Pflegedienst. Dessen Leitung nahm den Vorfall sehr ernst und informierte umgehend die Polizei. Die Beamten vernahmen die infrage kommende Mitarbeiterin. Diese stritt die Tat zunächst ab. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnräume der 54-Jährigen händigte sie den Beamten jedoch das Geld aus. Dieses konnte als das fragliche Diebesgut zugeordnet werden.

Die Ermittlungen in dieser Sache führt die Polizei Meine weiter fort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell