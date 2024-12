Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Diebstahl einer Geldbörse auf dem Weihnachtsmarkt - Polizei rät zu Wachsamkeit

Hameln (ots)

Am Samstag (07.12.2024) kam es auf dem Weihnachtsmarkt in Hameln, im Bereich des Pferdemarktes, zu einem Diebstahl aus einer Handtasche. Eine bislang unbekannte Person näherte sich einer 30-jährigen Frau aus Coppenbrügge. In einem unbeobachteten Moment, entwendete er oder sie im Gedränge das Portemonnaie aus der Handtasche der Frau.

Zeugen, die Hinweise zu dem/der unbekannten Täter/in geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden.

Diebstahlgefahr auf dem Weihnachtsmarkt - So können Sie Ihre Wertsachen schützen:

- Verzichten Sie möglichst auf Handtaschen oder Rucksäcke und bewahren Sie Bar- und Plastikgeld sicher vor Zugriff in geschlossenen Innentaschen der Kleidung auf. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Karten mit, wie unbedingt nötig. - Seien Sie besonders an engen, stark frequentierten Bereichen wie Eingängen, Marktständen oder bei großen Menschenansammlungen, zum Beispiel am Glühweinstand, wachsam. - Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Wertsachen noch sicher verstaut sind.

Weitere Infos gibt es auch unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell