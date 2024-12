Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Autofahrer flüchtet vom Unfallort

Bodenwerder (ots)

Am Freitag (06.12.2024, 12.38 Uhr) kam es in Bodenwerder auf der Straße Im Hagen zu einem Verkehrsunfall. Ein achtjähriger Grundschüler überquerte an einer Überquerungshilfe die Straße in Bodenwerder. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug. Der Junge stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich am rechten Bein. Der Pkw entfernte sich vom Unfallort, ohne dass sich der Fahrer um den verletzten Schüler kümmerte.

Bei dem Beteiligten Pkw soll es sich um einen hellblauen Audi A 4, Avant, mit höxteraner Zulassung (HX) handeln. Die Kennbuchstaben des Fahrzeuges sollen "VR" lauten. Der Pkw soll von einem Mann mit schwarzen, kurzen Haaren, Bartstoppeln am Kinn und bräunlicher Hautfarbe geführt worden sein.

Zeugen die Angaben zum Pkw und/oder zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bodenwerder, Tel.: 05533-40831-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell