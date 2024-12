Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Emmerthal/Ohr (ots)

Zwischen Donnerstag (05.12.2024, 10:00 Uhr) und Freitag (06.12.2024, 09:45 Uhr) kam es in der Straße Kleekamp in der Ortschaft Ohr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach jetzigen Erkenntnissen nutzten die Täter die Abwesenheit des Hauseigentümers aus, gelangten durch das Aufhebeln einer Tür in den Wohnbereich und durchwühlten diesen. Die Polizei Hameln hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Personen die Auffälligkeiten im genannten Zeitraum festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05151-933-222 telefonisch bei der Polizei in Hameln zu melden. Der entstandene Schaden ist derzeit noch unbekannt und Teil der Ermittlungen. In der dunklen Jahreszeit kommt es vermehrt zu Einbruchsdelikten. Um sich davor zu schützen, ist insbesondere eine wachsame Nachbarschaft wichtig. Sollten Sie auffällige Beobachtungen in ihrer Nachbarschaft machen, kontaktieren Sie daher umgehend ihre örtliche Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell