POL-UN: Fröndenberg - Durchsuchungsbeschluss an zwei Objekten mit einem Spezialeinsatzkommando in Fröndenberg durchgesetzt

Kamen (ots) - Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Kamen berührte am Dienstag, 08.10.2024, beim Rechtsabbiegen eine neben ihr fahrende 22-jährige Kradfahrerin aus Lünen. Beide waren gegen 12.20 Uhr auf der Lünener Straße in Kamen in Richtung Kamen-Innenstadt unterwegs. Bei dem Zusammenstoß kam die Kradfahrerin zu Fall und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde die Schwerverletzte in ein Krankenhaus ...

