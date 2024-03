Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - bisher ein weiterer Einsatz an den Ostertagen

Wetter (Ruhr) (ots)

Neben den beiden Einsätzen von Karfreitag waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wetter (Ruhr) an Ostersamstag ein weiteres Mal gefordert. Für die ehrenamtlichen Kräfte der Löscheinheit Esborn ging es um 07:43 Uhr zu einer Unterstützung des Rettungsdienstes in die Straße "Am Böllberg". Die sechs ausgerückten Kräfte verbrachten mit der Besatzung des Rettungswagens die Person schonend zum Fahrzeug. Nach 20 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Die durchgeführten Osterfeuer im Stadtgebiet führten zu keinen Einsätzen der Feuerwehr Wetter (Ruhr).

Wir wünschen noch eine schöne Osterzeit. Trotz der Feiertage stehen die Einsatzkräfte selbstverständlich auch 24 Stunden am Tag zur Verfügung.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell