FW-EN: Wetter (Ruhr): Verkehrsunfall und Person hinter Tür am Karfreitag

Wetter (Ruhr) (ots)

Am heutigen Freitag wurden um 14:22 Uhr die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Alt-Wetter zu einem Verkehrsunfall auf der Grundschötteler Str. alarmiert. Vor Ort waren 2 Autos miteinander kollidiert. Durch die Einsatzkräfte wurden die Fahrzeuginsassen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut, die Batterien der Fahrzeuge abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe abgestreut. Nach Sichtung durch den Notarzt musste zum Glück keine Person direkt in ein Krankenhaus transportiert werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die ebenfalls anwesende Polizei übergeben und der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden.

Um 20:28 Uhr ertönten die Funkmeldeempfänger der Löscheinheit Grundschöttel erneut. Die Einsatzkräfte wurden zu einer Person hinter verschlossener Tür im Ortsteil Grundschöttel gerufen. Die Tür wurde mit einem Spezialwerkzeug geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Einsatzende konnte hier nach 40 Minuten gemeldet werden.

