Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter: Ausgetretenes Heizöl und Baum über Fahrbahn

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Wengern wurde am Dienstag, den 26.03.2024, um 07:21 Uhr mit dem Einsatzstichwort "ABC 0 - Heizöltank übergelaufen" in die Straße "Im Kühlen Grunde" alarmiert. Während der Anlieferung von Heizöl war aus unbekanntem Grund der Heizöltank übergelaufen und Heizöl in das für solche Fälle vorgesehene Auffangbecken gelaufen. Durch die Feuerwehr wurde das übergelaufene Heizöl mit Bindemittel abgebunden. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an einen Hausbewohner übergeben, damit durch ein Fachunternehmen die ordnungsgemäße Entsorgung erfolgen kann. Die eingesetzten Kräfte konnten den Einsatz nach 1 Stunde und 30 Minuten beenden und wieder an Ihren Standort einrücken.

Am Nachmittag wurde dann um 15:36 Uhr die Löscheinheit Grundschöttel in die Steinkampstraße alarmiert. Dort ragte ein Baum über Gehweg und Fahrbahn und behindere so den Verkehr. Durch die Einsatzkräfte wurde der Baum, welcher nicht mehr standfest war, zerkleinert und beiseite geräumt. Dieser Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell