POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbruch in Grundschule; Zeugen gesucht.

Eingebrochen worden ist am Ende letzter Woche in die Grundschule in Altensteig.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen die noch unbekannten Täter in der Zeit von Donnerstagabend 17 Uhr bis Freitagmorgen 07:30 Uhr gewaltsam in das Grundschulgebäude in der Dorfer Straße ein. Aus dem Inneren wurde nach bisherigem Stand ein Feuerlöscher entwendet. Ob auch weitere Gegenstände durch die Eindringlinge gestohlen wurden muss noch abschließend geklärt werden. Der Polizeiposten in Altensteig hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07452 93050 beim Polizeirevier in Nagold zu melden.

