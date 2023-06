Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bargeld entwendet- Zeugensuche

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 11.45 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen widerrechtlich in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Reinhardtstraße. Der oder die Täter öffneten offenbar gewaltsam ein Fenster um in das Gebäudeinnere zu gelangen und durchsuchten anschließend die Wohnung. Entwendet wurde unter anderem Bargeld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrages. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0166452/2023) entgegen. (jd)

