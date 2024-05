PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, den den 12.05.2024

Hofheim (ots)

-

1. Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Örtlichkeit: 65719 Hofheim am Taunus, Hasengasse Zeit: Sonntag, 12.05.2024, 03:45 Uhr

Im Bereich der Hasengasse Hofheim am Taunus wurden durch eine unbekannte Person Seitenspiegel an mehreren Fahrzeugen beschädigt. Nach den Sachbeschädigungen flüchtete die Person in Richtung Dachsweg in Hofheim.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer 06192/2079-0 zu melden.

-

2. Gefährliche Körperverletzung in Kelkheim (Taunus)

Örtlichkeit: 65779 Kelkheim, Parkplatz "Alte Stadtmitte" Zeit: Samstag, 11.05.2024, 21:25 Uhr

Durch einen Zeugen wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen circa 15-10 Jugendlichen gemeldet. Beim Eintreffen von Polizeistreifen flüchteten alle Personen. Im Rahmen einer Fahndung konnte ein Geschädigter festgestellt werden. Dieser äußerte gegenüber den Beamten, dass dieser Mittels Schlagstock geschlagen wurde.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Kelkheim(Taunus) unter der Telefonnummer 06195/6749-0 zu melden.

-

3. Diebstahl von E-Bike aus Keller

Örtlichkeit: Schwalbacher Straße, 65812 Bad Soden am Taunus Zeit: Sonntag, 12.05.2024, 01:35 Uhr

Der Geschädigte nahm gegen 01:35 Uhr Geräusche aus dem unverschlossenen Keller seines Einfamilienhauses war. Bei der Nachschau stellte dieser zwei entwendete E-Bikes der Marke Cube fest. Diese wurden vermutlich zur Tatzeit durch unbekannte Täter aus dem Waschkeller entwendet. Nach der Tatausführung flüchtete der oder die unbekannten Täter mit den Fahrrädern im Wert von circa 7000EUR in unbekannte Richtung.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196/9695-0 zu melden.

-

Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von Marcus Hildesheim, Polizeistation Hofheim, 06192 / 2079 - 0. Sie wurde genehmigt durch Stefan Schulz, PHK und KVD.

