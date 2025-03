Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchte Flucht

Gifhorn (ots)

Am späten gestrigen Abend befanden sich zwei Beamte der Polizei Gifhorn auf einer Streifenfahrt entlang der Celler Straße in Gifhorn. Dabei wurden sie auf einen Motorroller aufmerksam, der den Kreisverkehr an der Stadthalle in die falsche Richtung befuhr. Die Beamten wendeten umgehend, um die Fahrt des Rollers zu stoppen. Zur Nacheile schalteten sie auch das Blaulicht am Streifenwagen ein. Der Fahrer des Rollers fuhr zügig durch die Bismarckstraße, um schließlich doch selbst anzuhalten. Bei der anschließenden Kontrolle konnte keine Beeinflussung des 17-Jährigen festgestellt werden. Jedoch war ein Reifen mangelhaft. Der junge Mann zeigte sich insbesondere hinsichtlich des Vorwurfs der unangepassten Geschwindigkeit uneinsichtig. Gegen ihn wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und er wurde seinem Elternhaus zugeführt.

Bei weiteren Verkehrskontrollen am gestrigen Mittwoch stellten Beamte der Polizei Wittingen bei einem 65-jährigen Autofahrer einen Atemalkoholwert von 0,97 Promille fest, und andere Beamte der Polizei Gifhorn stellten bei einem 28 Jahre alten E-Scooter-Fahrer eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. In beiden Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

