Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Hubschrauber unterstützt bei Vermisstensuche

Leiferde (ots)

Am gestrigen Sonntagabend rief eine Mitarbeiterin einer Seniorenresidenz aus Leiferde den Notruf. Ein Bewohner war abgängig; der 73 Jahre alte Mann war an Demenz erkrankt und auf Medikamente angewiesen. Umgehend begaben sich Beamte der Polizei Meinersen auf die Suche nach dem Mann. In diese Suchmaßnahmen wurde auch ein Hubschrauber der Bundespolizei eingebunden. Die Besatzung des Hubschraubers konnte gegen 22:20 Uhr eine Person in einem unzugänglichen Waldgebiet nahe des Friedhofs ausmachen und leitete die Beamten im Streifenwagen per Funk zu dieser Person. Es handelte sich um den Vermissten. Der Mann wurde in einem Rettungswagen ärztlich untersucht und konnte schließlich wohlbehalten zurück in das Seniorenheim gebracht werden.

