Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in eine Wohnung in Mehrfamilienhaus - Bargeld gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am 17.05.2024 (Freitag) ist es zwischen 18.35 Uhr und 19.05 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Mittelstraße gekommen. Unbekannte Täter brachen in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein und durchsuchten Schränke und Schubladen. Aus einer Kommode wurde Bargeld eines mittleren dreistelligen Betrages entwendet.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht nun Zeugen, denen in diesem engen Zeitfenster (oder kurz vorher/kurz nachher) in der Mittelstraße etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

