POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raub auf Mitarbeiter eines Wettbüros +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen haben am Sonntag, 16. Februar 2025, in Delmenhorst einen Raub auf einen Mitarbeiter eines Wettbüros verübt und Bargeld erbeutet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der 51-jährige Mitarbeiter verließ gegen 23:30 Uhr das Wettbüro in der "Grüne Straße", Ecke Nelkenstraße. Als er mit dem Verschließen der Haupteingangstür beschäftigt war, traten zwei männliche Personen an ihn heran. Einer forderte ihn unter Vorhalt einer Schusswaffe zum Öffnen der Tür auf. Zu dritt betraten sie die Wetträumlichkeiten, in denen das Opfer schließlich zur Herausgabe der Tageseinnahmen genötigt wurde. Die Beute verstauten die Täter in einer mitgeführten Tüte und flohen über den Parkplatz eines benachbarten Supermarktes in Richtung "Grüne Straße".

Der unverletzte Mitarbeiter setzte den Notruf ab und beschrieb die beiden Täter als

- ca. 180 cm groß - komplett dunkel gekleidet - deutschsprachig, aber mit Akzent - einer war auffallend schlank

Wer im Zeitraum von 23:15 bis 23:45 Uhr verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

