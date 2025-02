Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: mehrere Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Brake

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 15. Auf den 16.02.2025 kommt es im Braker Stadtgebiet zu diversen Sachbeschädigungen. Insgesamt werden zwei Pkw auf öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich, sowie zwei Pkw im Rosenburgring beschädigt. Bei allen Fahrzeugen wird je eine Scheibe angegangen. In mindestens einem Fall sind Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet worden. Zudem sind am Bahnhof ein Ticketautomat, sowie eine Glastür zu einem anderen Ticketautomaten beschädigt worden. An der Bushaltestelle beim Bahnhof ist ein Mülleimer in Brand geraten und die Scheibe neben dem Mülleimer zerstört worden.

Bislang sind die Täterschaft unbekannt. Hinweise werden bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401 935-0 entgegengenommen.

