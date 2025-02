Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wardenburg. ++ Brand eines Einfamilienhauses - eine Person lebensgefährlich verletzt ++

Delmenhorst (ots)

Am 15.02.205, gg. 15:15 Uhr, brach im 2. OG eines Einfamilienhauses in der Str. "An den Sanddünen" ein Brand aus, der sich in der Folge auf das gesamte Haus ausdehnte.

Die Freiwilligen Feuerwehren Wardenburg, Achternmeer und Littel sowie die unterstützende Berufsfeuerwehr Oldenburg waren mit 56 Einsatzkräften im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen und ein Übergreifen auf Nachbarhäuser zu verhindern. Letztlich brannte das Gebäude vollständig nieder.

Der zum Brandausbruchszeitpunkt alleine im Haus befindliche 34-jährige Bewohner wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis ca. 21:30 Uhr an.

Da brandbedingt auch Teile der Stromversorgung des gesamten Straßenzuges beschädigt worden sind, kam es für wenige Stunden zum kompletten Stromausfall für mehrere anliegende Haushalte. Die Stromversorgung konnte aber im frühen Abendverlauf wiederhergestellt werden.

Es entstand ein Gebäudeschaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern indes an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell