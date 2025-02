Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Gefährdung des Straßenverkehrs durch alkoholisierte Pkw-Fahrerin in Ganderkesee/Falkenburg ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 15.02.2025, teilten Verkehrsteilnehmer gegen 02:00 Uhr der Polizei einen Pkw mit, dem sie folgen würden und der in auffälliger Fahrweise die Hauptstraße in Falkenburg in Richtung Ganderkesee befahren würde. Der Pkw wäre wiederholt auf die Gegenfahrbahn geraten, wobei es auf der Hauptstraße beinahe zu einem Verkehrsunfall mit einem entgegenkommenden Pkw gekommen sei; dieser sei dem verursachenden Fahrzeug ausgewichen und habe so einen Zusammenstoß verhindert. In Ganderkesee sei der auffällig fahrende Pkw dann im Kreuzungsbereich Oldenburger Straße/Rudolf-Diesel-Straße/Fritz-Reuter-Straße trotz Grünlicht zeigender Ampelanlage stehen geblieben und habe die Fahrt auf der Oldenburger Straße erst bei der nächsten Grünlichtphase fortgesetzt. Nach Abbiegen in die Almsloher Straße, sei der Pkw dann in der Folge im Kreisverkehr der Elmeloher Straße in die Straße "Auf dem Hohenborn abgebogen, wo die Fahrt, nach Kollisionen mit dem rechten Bordstein schließlich eigenständig beendet worden sei. Unmittelbar danach traf die Polizei ein und stellte bei der Fahrzeugführerin des Pkw fest, dass diese merklich alkoholisiert war. Ein entsprechender Atemtest bei der 49-Jährigen aus Ganderkesee ergab 1,08 Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bittet die Polizei weitere Zeugen, insbesondere den Fahrzeugführer, der der Verursacherin ausweichen musste, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 zu melden.

