Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Brand eines leerstehenden Gebäudes auf einem Firmengelände

Delmenhorst (ots)

Am 14.02.2025 gegen 17:15 Uhr geriet ein altes, leerstehendes Gebäude auf einem Firmengelände in der Ludwig-Kaufmann-Straße in Brand. Der Brand konnte durch die Werksfeuerwehr, die Berufsfeuerwehr sowie die freiwilligen Feuerwehren gegen 19:30 Uhr gelöscht werden. Um die Rettungs-/Anfahrtswege freizuhalten, mussten umliegende Straßen gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen ist. An dem Gebäude ist ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell