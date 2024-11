POL-PDNR: E-Scooter nicht versichert

Pracht (ots) - Am Montag, 11.11.2024, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße 267 in der Gemarkung Pracht durch. Es konnten insgesamt 82 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ...

