BPOL-TR: 24-Jähriger muss nach Verstoß gegen Bewährungsauflage in Haft

Rheinbrohl (ots) - Rheinbrohl. Bisher unbekannte Täter legten am Sonntagabend (14.7.) gegen 18:20 Uhr mehrere Steine im Bereich Rheinbrohl - Bahnstrecke Linz nach Koblenz - auf die Gleise. Die dort verkehrende Regionalbahn leitete umgehend eine Schnellbremsung ein; Reisende wurden nicht verletzt. Durch das Überfahren entstanden Schäden an den Spurkränzen und Rädern des Zuges sowie an den Gleisen. Personen konnten im ...

mehr