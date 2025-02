POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person in Dötlingen

Delmenhorst (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Acker" in Beckeln war in der Nach t von Sonnabend, 15.02.2025, auf Sonntag, 16.02.2025, das Ziel eines Einbruches. Nachdem sich Zugang ins Haus verschafft worden war, wurde im Inneren nach Wertgegenständen gesucht und letztlich ein geringwertiger Bargeldbetrag entwendet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

