POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in einem Braker Mehrfamilienhaus +++ Bewohnerin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Braker Kirchenstraße ist am Sonntag, 16. Februar 2025, 14:45 Uhr, ein Brand ausgebrochen, durch den eine Bewohnerin leichte Verletzungen erlitten hat.

Eine Hausbewohnerin setzte den Notruf ab, nachdem sie auf eine starke Rauchentwicklung im ersten Oberschoss des Hauses aufmerksam wurde. Den zuerst eintreffenden Beamten der Polizei Brake gab sie auch den Hinweis, dass sich noch eine Bewohnerin im ersten Stock befinden würde. Die 83-Jährige wurde in ihrem stark verqualmten Wohnungsflur angetroffen und ins Freie geführt. Hier wurde sie in notärztliche Obhut übergeben und schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Löscharbeiten wurden unter Atemschutz von zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräften der Feuerwehren Hafenstraße und Hammelwarden durchgeführt.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Feuer beim Kochen entstanden ist. In der Wohnung entstanden im Bereich der Küche Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

