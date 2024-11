POL-EL: Neubörger - Einbruch in Einfamilienhaus

Sögel (ots) - In der Johann-Evangelist-Holzer-Straße in Sögel sind bislang unbekannte Täter am Montag zwischen 18.30 und 19.51 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Sie beschädigen ein Fenster und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Das Diebesgut steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

