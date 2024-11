Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Wiederholte Vorfälle von Schrauben und Bauschaum auf den Fahrbahnen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Boppard

Koblenz

Seit nun mehreren Wochen werden der Polizei in Boppard Vorfälle bekannt, dass eine Vielzahl von Schrauben und/oder Bauschaumdosen auf die Fahrbahn geworfen wurden.

Zuletzt wurde am 13.11.2024 in den Abendstunden eine hohe Anzahl an Schrauben auf der Fahrbahn der L208 festgestellt.

Die großen Schrauben aber auch der Bauschaum können erhebliche Schäden an den Fahrzeugen verursachen.

Fahrzeugführer sollten auf der Hunsrückhöhenstraße zwischen Waldesch und Emmelshausen, auf der B9 zwischen Rhens und Boppard sowie den dazugehörigen Talverbindungen, besonders achtsam fahren.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung unter 06742-8090.

