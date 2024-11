Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wieder eine unruhige Nacht für die Brandbekämpfer

B3 Gebäudebrand in Bonn Duisdorf

Bonn (ots)

Nach kurzer Verschnaufpause wurde die Feuerwehr Bonn am 29.11.2024 um 04:53 Uhr zu einem weiteren B3 Gebäudebrand in einem Wohnhaus, in die Bahnhofstraße nach Duisdorf alarmiert. Vor Ort stellte sich die Lage dramatisch dar. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich bereits eine hilfesuchende Anwohnerin im 3. Obergeschoss außen auf dem Fenstersims sitzend, um sich vor dem giftigen Brandrauch in ihrer Wohnung in Sicherheit zu bringen. Mittels einer Drehleiter konnte die Frau rechtzeitig gerettet- und dem Rettungsdienst zugeführt werden. Eine zweite Bewohnerin der ebenfalls verrauchten Nachbarwohnung wurde zu dem Zeitpunkt noch vermisst. Hier wurde ein Trupp mit Atemschutzgeräten und Wärmebildkamera zur Menschenrettung über den Treppenraum eingesetzt. Vor Ankunft des Rettungstrupps konnte sich die Anwohnerin zum Fenster schleppen und wurde von dort ebenfalls über die Drehleiter gerettet und zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. 2 Personen wurden verletz und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Abschluss der Menschenrettung konnte die Brandbekämpfung eingeleitet werden. Der Brandherd wurde dank Wärmebildkamera schnell im Kellerbereich an der Stromverteilung lokalisiert und abgelöscht werden. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen wurden alle Wohnungen begangen und auf Raucheintritt überprüft. Das komplette Gebäude ist bis auf Weiteres aufgrund der Wärme- und Rußbeaufschlagung durch den giftigen Brandrauch nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr Bonn war mit dem Feuerwachen 1 und 2 sowie mit der Freiwilligen Feuerwehr/ Löscheinheit Duisdorf und dem Einsatzführungsdienst mit 13 Fahrzeugen und 35 Kräften im Einsatz. Die Bahnhofstraße war bis ca. 06:50 Uhr voll gesperrt. Bereits beim Einrücken kam um 06:52 Uhr die nächste Alarmierung, wieder in den Ortsteil Duisdorf wo in einem Mehrfamilienhaus in der Rochusstraße ebenfalls ein Elektrobrand in der Waschküche ursächlich war. Das Feuer konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden, der Schaden blieb auf den Entstehungsbereich begrenzt.

