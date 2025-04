Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizisten stoppen verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (02.04.) stoppten Polizisten einen 19-jährigen Motorradfahrer aus Bergisch Gladbach, der im Verdacht steht, mit einem weiteren unbekannten Motorradfahrer ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen durchgeführt zu haben.

Gegen 18:30 Uhr bemerkte ein Polizist erstmalig die beiden Motorradfahrer, als er mit seinem privaten Pkw durch Altenberg in Richtung Luchtenberg fuhr. An einem der beiden Motorräder befand sich kein Kennzeichen, das andere Kennzeichen war umgeklappt. Aufgrund dieser Feststellungen und der deutlich überhöhten Geschwindigkeiten der Motorradfahrer alarmierte der Polizist per Notruf seine sich im Dienst befindlichen Kollegen.

Ein Polizist des Verkehrsdienstes begab sich umgehend mit einem zivilen Dienstmotorrad zur Örtlichkeit. Wenig später kamen die Motorradfahrer auch ihm mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen und der Polizist nahm aufgrund der Annahme eines verbotenen Kfz-Rennens die Verfolgung auf. Als die unbekannten Raser das Polizeimotorrad erkannten, beschleunigten sie ihre Kräder nochmals deutlich und flüchteten in Richtung Altenberger Dom. Hierbei erreichten die Motorräder Geschwindigkeiten von 130 km/h bis 160 km/h.

An der Einmündung Altenberger-Dom-Straße / Hauptstraße bog einer der Fahrer nach rechts ab, während der andere weiter Richtung Odenthal raste. Der Polizist folgte dem Rechtsabbieger, der sich nun durch mehrere Wendemanöver verlangsamte. Als er schließlich den Polizisten dicht hinter sich bemerkte, verringerte er die Geschwindigkeit noch einmal deutlich, sodass er schließlich angehalten werden konnte.

Während der anschließenden Befragung gab der 19-jährige Bergisch Gladbacher an, den zweiten Motorradfahrer nicht zu kennen. Des Weiteren führte er weder Fahrzeugpapiere noch seinen Führerschein bei sich. Das Kennzeichen des Motorrades versteckte der Bergisch Gladbacher zunächst unter seiner Jacke.

Auf den 19-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen zu. Darüber hinaus sucht das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach nach weiteren Zeugen, die nähere Angaben zu diesem Rennen und dem flüchtigen Motorradfahrer mit einem weißen Motorrad und umgeklapptem Kennzeichen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (ch)

