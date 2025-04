Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mountainbikefahrer verletzt und beleidigt Spaziergänger

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (03.04.), gegen 15:50 Uhr, ist ein 61-jähriger Bergisch Gladbacher mit seinem Hund auf einem Waldweg im Königsforst in Richtung Sturmberghütte unterwegs gewesen.

In einer Senke, kurz vor der Sturmberghütte, kamen ihm nach eigenen Angaben zwei Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Er rief den Radfahrern zu, dass sie ihre Geschwindigkeit anpassen mögen. Einer der Radfahrer hielt an, drehte und fuhr frontal auf den Fußgänger zu, so dass es zu einer leichten Kollision kam. Anschließend beleidigte und bedrohte ihn der Radfahrer und fuhr dann zusammen mit seinem Begleiter weiter.

Der Fußgänger wurde leicht verletzt und alarmierte die Polizei, die eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Beleidigung und Bedrohung aufgenommen hat.

Ein Rettungswagen war nicht erforderlich, der Verletzte will sich jedoch selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 30 Jahre alt, circa 185 cm groß, kräftige sportliche Figur, trug eine Sonnenbrille, ein weißes T-Shirt und eine kurze schwarze Radsporthose. Das Mountainbike des Mannes soll gold und schwarz gewesen sein.

Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell