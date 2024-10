POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (28.10.2024) setzte die Polizei einen Platzverweis bei einer 55-jährigen Frau in einer Bank in der Halderstraße durch. Die Frau griff dabei die Polizeibeamten an. Gegen 15.00 Uhr meldeten Mitarbeiter der Bank die 55-Jährige bei der Polizei, da diese trotz Aufforderung nicht gehen wollte. Als die Polizeibeamten die Frau aus der Bank brachten, wehrte sie sich erheblich und griff ...

mehr