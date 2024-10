Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Frau greift Polizeibeamten an

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (28.10.2024) setzte die Polizei einen Platzverweis bei einer 55-jährigen Frau in einer Bank in der Halderstraße durch. Die Frau griff dabei die Polizeibeamten an. Gegen 15.00 Uhr meldeten Mitarbeiter der Bank die 55-Jährige bei der Polizei, da diese trotz Aufforderung nicht gehen wollte. Als die Polizeibeamten die Frau aus der Bank brachten, wehrte sie sich erheblich und griff die Beamten an. Verletzt wurde dabei niemand. Da die Frau sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachten die Polizeibeamten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Tätlichem Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die 55-Jährige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell