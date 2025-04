Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zusammenstoß beim Abbiegen - Unfallverursacherin unter BtM-Einfluss

Bergisch Gladbach (ots)

Eine 45-jährige Kölnerin befuhr am Donnerstag (03.04.) gegen 19:50 Uhr die Dellbrücker Straße aus Dellbrück kommend in Fahrtrichtung Paffrath. An einer Einmündung beabsichtigte die Audi-Fahrerin nach links in die Marijampolestraße abzubiegen. Hierbei übersah sie jedoch eine 47-jährige Bergisch Gladbacherin in ihrem Citroen, die ihrerseits die Dellbrücker Straße in gerader Richtung befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch sämtliche Airbags auslösten und ein Sachschaden im geschätzten mittleren fünfstelligen Bereich entstand. Die Fahrerinnen verletzten sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht und konnten nach einer Erstversorgung vor Ort wieder entlassen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme fiel jedoch auf, dass die 45-jährige Kölnerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf THC. Durch den vor Ort anwesenden Notarzt wurde eine Blutprobe entnommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Dellbrücker Straße im Bereich der Einmündung für rund eine Stunde vollständig gesperrt. (ch)

