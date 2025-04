POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden /Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Einbruch in Grundschule - Unbekannte Täter leeren Feuerlöscher Walle - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 10:00 Uhr, und Sonntag, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Grundschule an der Straße Achtern Hoff. Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Schulgebäude. Im Inneren leerten sie einen Feuerlöscher ...

