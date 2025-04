POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Grundschule - Unbekannte Täter leeren Feuerlöscher

Walle - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 10:00 Uhr, und Sonntag, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Grundschule an der Straße Achtern Hoff. Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Schulgebäude. Im Inneren leerten sie einen Feuerlöscher und verließen den Tatort anschließend mit dem erbeuteten Feuerlöscher unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04231 8060 zu melden.

Polizei stoppt berauschten Autofahrer auf der A27

Langwedel - Am Sonntag, kurz vor 14:00 Uhr, kontrollierte die Autobahnpolizei Langwedel einen Opel auf der Autobahn 27. Am Steuer saß ein 30-jähriger Mann. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Ihn erwarten nun ein hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Verkehrsunfall auf der L203 - Drei Personen verletzt

Thedinghausen - Am Sonntag, gegen 14:30 Uhr, kam es auf der Bremer Straße (Landesstraße 203) zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 15-jähriger Rollerfahrer beabsichtigte, von der Lehmstraße aus die Bremer Straße zu überqueren, um in die Deichstraße einzufahren. Dabei übersah er eine von rechts kommende, bevorrechtigte 36-jährige Autofahrerin. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Rollerfahrer, sein gleichaltriger Mitfahrer sowie die Autofahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbrüche in zwei Wohnhäuser - Täter bleiben ohne Beute

Schwanewede - Zwischen Samstag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 09:00 Uhr, kam es in der Neuen Straße zu zwei Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Einfamilienhäusern, indem sie in einem Fall ein Fenster, im anderen Fall eine Kellertür gewaltsam öffneten. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten, fanden jedoch offenbar kein Diebesgut. Sie flüchteten anschließend unerkannt und mutmaßlich ohne Beute. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04791 3070 zu melden.

