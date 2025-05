Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Herbeiführen einer Brandgefahr in Gera

Gera (ots)

Gera. Am Mittwoch (30. April 2025) kam es gegen 13:40 Uhr im Bereich der Maler-Fischer-Straße und Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Gera zu einem Brand einer Grünfläche, welcher sich auf circa 150 Quadratmetern ausbreitete. Das Feuer erlosch bereits vor Eintreffen der Feuerwehr, sodass kein weiterer Schaden entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen zu einer möglichen Brandstiftung aufgenommen. Die genaue Brandursache sowie das verwendete Brandmittel sind derzeit noch unklar. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 in Verbindung zu setzen. (Bezugsnummer: 0110497/2025) (SR)

