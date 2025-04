Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

Am 12.04.2025 gegen 22:45 Uhr kam es in der Mühlturmstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Kurz vor der Einmündung in die Untere Langgasse verhakten sich die Lenker der Fahrradfahrer, wodurch diese stürzten. Beide Fahrradfahrer verletzten sich und mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Durch die eingesetzten Beamten wurde bei beiden Personen starker Alkoholgeruch wahrgenommen, weswegen beiden Beteiligten eine Blutprobe entnommen wurde. Die Unfallbeteiligten erwartet nun jeweils ein Strafverfahren.

Ein Hinweis der Polizei:

Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere- bleiben Sie nüchtern im Straßenverkehr!

