POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) - Am 12.04.2025 kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl durch drei männliche Personen in einem Geschäft in der Maximilianstraße. Der Diebstahl wurde durch den Ladendetektiv des Geschäfts beobachtet und die flüchtigen Täter bis zu einem nahegelegenen Drogeriemarkt verfolgt. Durch den Ladendetektiv wurde die Polizei informiert, wodurch alle drei Personen festgestellt und kontrolliert werden konnten. Bei allen drei Personen wurde im Rahmen einer ...

mehr