Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstahl

Speyer (ots)

Am 12.04.2025 kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl durch drei männliche Personen in einem Geschäft in der Maximilianstraße. Der Diebstahl wurde durch den Ladendetektiv des Geschäfts beobachtet und die flüchtigen Täter bis zu einem nahegelegenen Drogeriemarkt verfolgt. Durch den Ladendetektiv wurde die Polizei informiert, wodurch alle drei Personen festgestellt und kontrolliert werden konnten. Bei allen drei Personen wurde im Rahmen einer Durchsuchung Diebesgut festgestellt. Zwei der Personen wurden auf frischer Tat bei einem erneuten Diebstahl im Drogeriemarkt angetroffen und kontrolliert.

Alle drei Personen wurden auf die Polizeidienststelle gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus der Maßnahme entlassen. Die drei Ladendiebe erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell