Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Provokanter Ladendieb

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, den 12.04.25, zur Mittagszeit meldete die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Speyerer Straße, dass eine männliche Person soeben kommentarlos die Tankstelle betreten, sich eine Getränkedose aus der Theke genommen und mit dieser die Tankstelle verlassen habe, ohne zu bezahlen. Die eingesetzten Beamten der PI Schifferstadt konnten den 45-jährigen Mann vor der Tankstelle antreffen, als dieser gerade die entwendete Getränkedose trank. Auf Ansprache zeigte er sich provozierend gegenüber den Beamten und gab an, wieder klauen zu wollen, sobald die Polizei weg sei. Seine Androhung untermauerte er, indem er den Beamten den Mittelfinger zeigte. Nachdem sich der Mann trotz Aufforderung nicht von der Örtlichkeit entfernen wollte und sogar versuchte, erneut Getränkedosen aus der Tankstelle zu entwenden, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und verbrachten ihn zur Polizeiinspektion Schifferstadt. Dort nahmen sie Fingerabdrücke und fertigten Fotos von dem Beschuldigten, um ihn zukünftig schneller identifizieren zu können, sollte er erneut straffällig werden. Letztendlich musste der Mann auf Grund seines weiteren Verhaltens in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Beleidigung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell