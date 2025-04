Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Graffiti auf Fahrradweg am Moselufer

Trier (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 3. April 2025, 18:00 Uhr, und Freitag, dem 4. April 2025, 08:00 Uhr, wurde auf dem stadtseitigen Radweg am Moselufer in Trier, ca. 100 Meter von der Römerbrücke in Fahrtrichtung Konz, u.a. ein Hakenkreuz mittels Graffiti aufgebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole. In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat oder den bislang unbekannten Tätern geben können. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651/938190 entgegen.

