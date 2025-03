Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis/Italien: "Rip-Deal": Festnahme eines Tatverdächtigen

Heidekreis (ots)

28.03.2025 / "Rip-Deal": Festnahme eines Tatverdächtigen

Heidekreis/Italien: Ermittlerinnen und Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes in Soltau ist, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Verden und der italienischen Polizei, ein Erfolg gelungen. Dabei geht es um die kürzliche Festnahme eines 50-jährigen Mannes in Italien, dem vorgeworfen wird, europaweit und unter Nutzung verschiedenster Identitäten, viele Menschen um ihr Geld gebracht zu haben.

Der Polizei im Heidekreis fiel er bereits im Oktober 2022 auf, als er verdächtigt wurde einen hohen fünfstelligen Geldbetrag von einem Hademstorfer Geschäftsmann ergaunert zu haben. Hierbei soll sich der Festgenommene als Investor eines britischen Unternehmens ausgegeben haben, um den Eindruck zu erwecken, Interesse an Produkten in Wert von etwa einer Million Euro zu haben. Für diesen Auftrag zahlte der Geschädigte dem Tatverdächtigen den hohen Geldbetrag als Provision in einem Lütticher Hotel. Der 50-Jährige soll anschließend mit dem Geld geflüchtet sein.

Durch die akribischen Ermittlungen der Polizeiinspektion Heidekreis konnten Bezüge in das gesamte Bundesgebiet, Österreich, der Schweiz, Italien und Belgien festgestellt werden. Letztlich wurde durch das Amtsgericht in Verden ein europäischer Haftbefehl erlassen, der zu der Festnahme in Italien führte.

Diese Betrugsart, die als Vorauszahlungsbetrug oder "Rip-Deal" bezeichnet wird, kommt keinesfalls selten vor. Das Bundeskriminalamt erstellte im August 2023 ein Informationsblatt und warnte vor dem deutlichen Anstieg dieses Phänomens (https://bit.ly/3DJXyuC).

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell