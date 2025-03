POL-HK: Bispingen/A 7: Unfall mit Sattelzug führt zu stundenlanger Vollsperrung der A 7

Polizeiinspektion Heidekreis

Bispingen/A 7: Unfall mit Sattelzug führt zu stundenlanger Vollsperrung der A 7

26.03.2025 / Unfall mit Sattelzug führt zu stundenlanger Vollsperrung der A 7

Bispingen/A 7: Am Mittwochmorgen kam es gegen 07:20 Uhr zu einem folgenschweren Unfall auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg. Ein 46-jähriger Mann verlor aus bislang ungeklärter Ursache, zwischen den Anschlussstellen Schneverdingen und Bispingen, die Kontrolle über sein mit Beton beladenem Sattelzuggespann. Hier kam das Gespann zunächst nach links ab, touchierte die Mittelschutzplanke und geriet schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurde die Außenschutzplanke durchbrochen, ehe das Sattelzuggespann auf der Seite liegend im Grünstreifen zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt. Er wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Zur weiteren Klärung der Unfallursache veranlassten die Einsatzkräfte der Autobahnpolizei eine Blutprobenentnahme. Die A 7 ist aufgrund der laufenden Bergungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Schneverdingen und Bispingen (Rtg. Hamburg) bis voraussichtlich 15:00 Uhr voll gesperrt.

