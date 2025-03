Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Mit dem Motorrad auf Streife; Soltau: Saat- und Düngemittel entwendet

Heidekreis (ots)

25.03.2025 / Mit dem Motorrad auf Streife

Heidekreis: Am vergangenen Wochenende nutzten nicht nur viele Motorradfans das gute Wetter - auch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis fuhren auf dem motorisierten Zweirad Streife. Dabei fokussierten sich die Beamten vor allem auf die bei Motorradfahrenden beliebten Straßen, wie beispielsweise die Panzerringstraße. In erster Linie kamen hier die Einsatzkräfte mit zahlreichen Menschen in nette und offene Gespräche - von der jungen Fahranfängerin bis hin zum geübten Rentner zeigten alle Kontrollierten ihr Verständnis für die Überprüfungen. In der Regel waren die Motorräder zudem in einem guten technischen Zustand. "In den letzten Wochen kam es schon zu mehreren Unfällen mit Motorrädern - immer mit Verletzten!", erklärt Polizeioberkommissar Schild. "Auf dem Motorrad ist das Unfall- und Verletzungsrisiko viermal höher, als im Auto! Insbesondere auf Landstraßen ist das Risiko durch einen Unfall schwer verletzt oder sogar getötet zu werden sehr hoch. Wir möchten die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer mit diesen Kontrollen sensibilisieren!"

24.03.2025 / Saat- und Düngemittel entwendet

Soltau: In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen drangen Unbekannte in die Lagerhalle einer landwirtschaftlichen Genossenschaft in der Celler Straße ein und entwendeten dabei mindestens drei Tonnen Saat- und Düngemittel. Zum Abtransport der Beute wurde ein Rolltor geöffnet und in einem größeren Fahrzeug verstaut. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

