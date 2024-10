Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchsserie

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Der Polizeiinspektion Edenkoben wurden am Morgen des 20.10.2024 mehrere Einbrüche in gewerbliche Objekte innerhalb von Maikammer gemeldet. Als Tatzeitraum kommt jeweils die Nacht von Samstag, dem 19.10.2024 auf Sonntag, den 20.10.2024 in Betracht. Insgesamt wurden bis zum heutigen Abend vier Einbrüche in eine Tankstelle, ein Malergeschäft, ein Eiscafe und eine Bäckerei gemeldet. In zwei Fällen blieb es glücklicherweise beim Einbruchsversuch. Im Zuge der beiden weiteren Einbrüche betraten die derzeit noch unbekannten Täter die Ladengeschäfte und entwenden Bargeld im Gesamtwert von ca. 750 Euro. An allen Gebäuden kam es jedoch zu zusätzlichen Sachschäden von insgesamt ca. 3500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 06323 9550 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell