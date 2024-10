POL-PDLD: Germersheim - Versuchter Container-Aufbruch

Germersheim (ots) - In der Nacht vom 19. auf den 20.10.2024 wurden zwei Briefkästen durch das Explodieren von Feuerwerkskörpern beschädigt. Unbekannte Täter hatten die Böller an den Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Schuman-Straße gezündet. Hierdurch entstand an den Briefkästen ein Schaden in Höhe von ca. 100EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der ...

