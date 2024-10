POL-PDLD: Einsatz der Feuerwehr nach Gasaustritt

Bad Bergzabern (ots) - Am 19.10.24, in der Zeit von 12:00 - 17:00 Uhr, wurde an einem Wohnhaus in der Amberger Straße durch ein vermutlich wendendes Fahrzeug die Treppe beschädigt. An dieser wurden Kunststoffteile gefunden. Der Verursacher entfernte sich. Der Schaden beläuft sich auf rund 200EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Pressestelle Telefon: 06343-93340 www.polizei.rlp.de/pd.landau ...

mehr