Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fest des Federweißen - ein ruhiges Fest, bislang auch für die Polizei

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Die Polizei Landau vermeldet bisher ein ruhiges und friedliches "Fest des Federweißen" in Landau und zieht nach den ersten beiden Festtagen eine positive Bilanz. Es kam bislang nur zu wenigen Einsätzen. Drei angetrunkenen Personen mussten Platzverweise ausgesprochen werden, bei zwei betrunkenen Personen mussten die Einsatzkräfte auf dem Nachhauseweg behilflich sein. Die Polizei Landau lobt ausdrücklich den bisher friedlichen Festverlauf. Mit über 100.000 Besuchern ist das Fest des Federweißen in Landau das drittmeistbesuchte Weinfest in der Pfalz, hinter dem Dürkheimer Wurstmarkt in Bad Dürkheim und dem Deutschen Weinlesefest in Neustadt an der Weinstraße.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell