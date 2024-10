Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Automat

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

In der Nacht auf den 20.10.24 wurde durch bisher unbekannte Täter ein vor dem "Shoe One" aufgestellter Automat für Süßigkeiten und Softdrinks so manipuliert, dass die Täter einen Teil der Waren aus dem Ausgabeschacht entnehmen konnten. Augenscheinlich wurde der Automat durch Rütteln und Aufstoßen so bewegt, dass der Inhalt teilweise aus den inneren Halterungen herauspurzelte. Wie hoch der Diebstahlschaden ist und was ggf. an Sachschaden entstand, muss noch geprüft werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell